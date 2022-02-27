連鎖迴轉壽司店「爭鮮」受到許多台灣人喜愛，近日網路傳出一段影片，8名大學生到爭鮮用餐，其中一名男大生只點了4盤壽司，一共花費200元，其餘都是吃免費供應的薑片及喝茶吃到飽，短片在網路曝光，引發熱烈討論。

原PO日前於《TikTok》影音平台上傳一段19秒影片，只見影片中一名男大生，將手裡的一盤薑片往嘴裡送，30分鐘過去後，一同用餐的同學都已吃至少8盤，但該名男大生只有吃4盤，仍不斷地在吃薑片及喝茶，這令拍攝的原PO忍不住說「為了省錢來爭鮮，只吃薑片配茶的男人，你最省」。

影片曝光後，吸引逾6千人按讚、近200名網友留言，「這樣省錢真的太狠了」、「迴轉壽司就是讓人展現財力的時候」、「這是CP值最高的吃法」、「沒有營養價值啊！吃空虛的」、「沒錢就不要去吃迴轉壽司，越吃只會越心酸」、「這是客家吃法嗎？」、「這樣乾脆不要吃爭鮮不就好了，吃那麼痛苦」。

留言中也有人分享吃爭鮮省錢密技，「如果真的要省，應該是拿一盤壽司，然後把2個壽司的飯切成4等份，把薑片放上去，這樣就有4個薑片壽司、2生魚片」、「可以把一盤的兩個壽司分成4個飯後，兩2個薑片壽司、2個生魚片壽司喔，一盤吃4個」、「我自己去都拿6至7盤，然後把飯切成四等份，2個就搭配原本的配料，另外個搭配薑片，再配茶，200元就能飽到吐了」。