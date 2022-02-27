影》基輔深夜連2起大爆炸 油槽陷火海濃煙竄天畫面曝光 07:582022/02/27 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭首都27日凌晨發生2起大爆炸，地方政府表示油槽遭飛彈擊中陷入火海。圖為26日基輔夜間畫面，非油槽起火畫面。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭首都基輔烽火連天，當地時間今（27）日凌晨再發生2起大爆炸，美國有線電視新聞網（CNN）指出，爆炸地點位在基輔南部，距離市中心僅約30公里。 Massive explosion lights up the sky in Kyiv, per @MarquardtA pic.twitter.com/rmg038ATkA— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 26, 2022 據悉爆炸地點靠近瓦西里基夫（Vasylkiv），當地有軍用機場及燃油槽。 CNN影片顯示，爆炸火光點亮基輔夜空。 東歐獨立媒體Nexta在推特指出，瓦西里基夫市長證實油槽遭敵軍飛彈擊中起火，影片顯示油槽陷入火海，濃煙不斷衝上天際。Nexta指出，油槽起火恐造成大規模環境災難。 Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022 ❗️New video from VasilkovaThick pillars of smoke in the sky and intense fire❗️Mayor Vasilkova confirmed that an oil depot is on fire as a result of an enemy missile hit pic.twitter.com/qax74X5MNm— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022 （持續更新） 影》基輔凌晨激戰火光沖天 平民躲地鐵站過夜 影》駁斥投降假新聞 烏克蘭總統拍影片開嗆 #烏克蘭 #基輔 #2起 #大爆炸 #CNN 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澤倫斯基 喜劇演員人生如戲 04:102022/02/27 專題周報 不斷更新》停火會談破局 俄軍又在距「波蘭」10公里處集結 動機可疑 07:392022/02/26 國際 不斷更新》俄軍未再挺進基輔 德立場丕變 提供烏克蘭武器飛彈 16:032022/02/26 國際 普丁打紅眼 恐用「炸彈之父」轟垮烏克蘭頑抗 11:162022/02/26 軍事 烏克蘭人為何現在才逃難 網：《千萬別抬頭》現實版 09:142022/02/26 生活 戰火下新生命 基輔逃難孕婦地鐵站產子 04:102022/02/27 焦點要聞 俄烏大戰！我18位僑民順利撤離烏克蘭 平安抵達波蘭 21:322022/02/26 政治 習、普熱線之後 俄烏和談有望 股漲油跌 04:102022/02/26 財經要聞 烏克蘭人逃離戰火 鄰國民間暖心供住「還幫遛狗」 13:182022/02/26 國際 俄烏之戰 林郁方發現一件事很奇怪爆「意外結局」 18:502022/02/26 政治 國際棄兒 俄軍攻入基輔 烏克蘭政府恐垮台 04:102022/02/26 焦點要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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