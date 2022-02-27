烏克蘭首都基輔烽火連天，當地時間今（27）日凌晨再發生2起大爆炸，美國有線電視新聞網（CNN）指出，爆炸地點位在基輔南部，距離市中心僅約30公里。

Massive explosion lights up the sky in Kyiv, per @MarquardtA pic.twitter.com/rmg038ATkA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 26, 2022

據悉爆炸地點靠近瓦西里基夫（Vasylkiv），當地有軍用機場及燃油槽。

CNN影片顯示，爆炸火光點亮基輔夜空。

東歐獨立媒體Nexta在推特指出，瓦西里基夫市長證實油槽遭敵軍飛彈擊中起火，影片顯示油槽陷入火海，濃煙不斷衝上天際。Nexta指出，油槽起火恐造成大規模環境災難。

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

❗️New video from Vasilkova



Thick pillars of smoke in the sky and intense fire



❗️Mayor Vasilkova confirmed that an oil depot is on fire as a result of an enemy missile hit pic.twitter.com/qax74X5MNm — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

（持續更新）