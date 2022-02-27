民眾黨台北市議員參選人為替黨主席柯文哲加油，全員配戴民眾黨配色、印有自己名字的口罩現身。（趙雙傑攝）

出發前，民眾黨台北市議員參選人也排排站秀出加油看板，為選手們加油。（趙雙傑攝）

年底即將卸任的台北市長柯文哲，今晨再度騎自行車挑戰「一日北高」，期望有始有終騎完全程，但活動尚未開始就飽受質疑，有議員爆料他濫用特權借教室訓練，市議員林穎孟更痛批活動已淪民眾黨造勢工具，簡直黨政、市政不分，但柯對此不以為然，稍早受訪時還反酸「小小年紀就會這種抹黑造謠，也是不簡單。」

每年228假期，柯文哲都會參與「一日北高」鐵馬行，過去甚至征服過「一日雙塔」，今年也將循慣例，一口氣從台北騎到高雄，預計明晨1時許抵達，為此他早早就展開體力訓練，今晨率副市長黃珊珊等局處首長前往起點台北市關渡宮參拜，祈求旅程順利。

出發前柯文哲接受媒體聯訪時表示，最近常常很多人問他，都63歲了，有沒有把握可以騎到高雄？但他認為沒騎過怎麼知道，「所以凡事要Do Our Best，盡力而為就好」，但他也坦言戴口罩騎長程是大挑戰，必須克服眼鏡不斷被霧氣矇住的困擾。

雖然今年柯文哲僅以個人名義騎乘，主辦單位也非台北市體育局，但民眾黨要求全台議員參選人必須在各站點為黨主席集氣，遭林穎孟質疑，簡直拿自行車協會當擋箭牌，掩飾政黨造勢行為；市議員李柏毅質疑濫用特權，於防疫期間借用西松高中自行車室練習。

面對質疑，柯文哲今表示，他事前還特別交代不要喊競選口號，不可以有旗幟，不准穿背心，但就被抹黑成政黨動員，「小小年紀就會這種抹黑造謠，也是不簡單。」至於是否有耍特權，他則說其實沒什麼特權，這次台北市政府首長也有組2隊參加團體賽，等於市府集訓，這也還好，但有人要刻意攻擊那也沒辦法。

不過，雖然柯強調一日北高是私人行程，但今晨包括民眾黨秘書長謝立功、台北市黨部主委林國成、民眾黨台北市、新北市、基隆市議員參選人都全員到齊，媒體聯訪時人數還多到要溢出鏡頭，即使身上沒穿競選背心，但北市黨部索性全員配戴民眾黨配色口罩，上頭還印有自己的名字，出發前也排排站秀出加油看板，辨識度不輸競選背心。