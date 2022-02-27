瑞士滑雪女將芬尼史密斯（Fanny Smith）獲得遲來9天的奧運獎牌，她2月17日在北京冬奧滑雪自由式障礙追逐賽拿到第4名（總決賽只有4人參加）。芬尼史密斯向國際滑雪總會上訴之後，26日成功取回自己的銅牌。同時德國銅牌女將馬耶兒（Daniela Maier）被降回第4名。

在當天的競賽中，史密斯以第3名越過終點線，但是滑雪競速庭賽後檢視重播，發現她非法阻擋德國女將馬耶兒，因此將史密斯降為第4名，由馬耶兒取得銅牌。國際滑雪總會接獲史密斯的上訴，重新研議數個小時之後，他們認為史密斯並非蓄意阻擋，而且是無可避免的連續動作，當時的情況只能給予警告，但不該降低她的名次。滑雪總會駁回競速庭的判決，讓史密斯成功取回銅牌，她上屆平昌冬奧也是銅牌。

「我一直相信自己沒有犯錯。」史密斯表示對上訴結果深感欣慰，只是對馬耶兒有點不好意思，馬耶兒拿到金墩墩和銅牌的時候開心得差點落淚。德國滑雪總會聲明「不能接受這個判決」，尋求所有合法途徑來保住馬耶兒的獎牌。

國際奧會對此回應，要等各方都上訴結束後才能評估最後結果。一個可能的解決方案是發給史密斯1面銅牌，但不收回馬耶兒的銅牌。獲得金牌的瑞典女將Sandra Naeslund、銀牌加拿大女將Marielle Thompson不受此案影響。