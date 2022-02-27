俄烏開戰，俄羅斯挾著軍力優勢不斷突進，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次求援，但此前力挺的美國總統拜登與北約成員紛紛發表聲明強調不會派兵支援，引發外界討論。對此，作家顏擇雅認為，自己也覺得怎可以這麼講，但後來又想到難道是拜登拿到的情報分析，告訴他應該要這麼講？

顏擇雅今（27日）在臉書發文表示，整個冷戰期間，俄國都是美國頭號對手，幾十年的訓練陶養，所以她一直認為美國針對俄國的情報蒐集，其品質依然大大勝過針對對岸還有中東地區的情報蒐集，像普丁真的在冬奧結束後對烏克蘭發動進攻，就證明美國這次情報完全準確，至少軍事面。

對於拜登老聲明美國不會出兵，顏擇雅認為，一開始自己也覺得怎可以這麼講？就算不想出兵也沒必要這麼早明講啊，太弱又太笨了，但後來又想到，難道是拜登拿到的情報分析，告訴他應該要這麼講？

顏擇雅接著指出，例如，如果情報告訴拜登俄國經濟很弱，一下就會經不起制裁，普丁出兵只是製造自身的政權危機；再來，這麼講還可以刺激歐洲各國從此要重視國防，別老愛罵美國又非常依賴美國；三來，是讓對岸更清楚美國如今全神貫注的「首要目標就是中國」，就是亞太，俄國與歐洲對美國來說不是那麼重要了。

如果是這種推理，顏擇雅直言，拜登發言就是一石三鳥。當然，這一切都取決於拜登下面給的情報分析準不準確。顏擇雅稱，自己寫這篇是希望台灣人稍安勿躁，多多注意經濟制裁的後續發展，「別急著去AIT版上罵美國」。