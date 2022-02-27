「最美港姐」李嘉欣2008年嫁給香港船王許愛周之孫許晉亨，小倆口結婚14年，夫妻恩愛如一日，而日前許晉亨迎接60歲生日，李嘉欣也大方曬出夫妻合照，開心為丈夫慶生，並寫下：「Happy birthday my luv（生日快樂，我的愛人）」，字裡行間滿是甜蜜。
照片中，李嘉欣為老公準備的蛋糕非常精緻，上面寫著許晉亨英文名的縮寫「JH」及生日快樂「HAPPY BIRTHDAY」的字樣，許晉亨以微側臉入鏡，並露出淡淡微笑，心情看起來相當不錯，由於許晉亨去年9月才被拍到，獨自稱拄著拐杖前往物理治療中心，也讓許晉亨的健康狀況引發外界討論，而當時其秘書則向港媒表示，私事無可奉告。
如今，許晉亨以絕佳狀態現身自己的60歲生日，也算是以行動粉碎外界對他健康的討論，而儘管許晉亨、李嘉欣沒有外出慶生，只是低調切蛋糕慶祝，不過夫妻恩愛同框，已讓畫面閃到最高點。
李嘉欣其實不吝嗇在社群網站曬出與老公、兒子天倫樂合影，她日前在元宵節才曬出，與許晉亨遊巴黎舊照，只見小倆口臉貼臉、擁抱彼此，51歲的李嘉欣與昔日樣貌並沒有太大差別，她更開心寫下：「Happy Chinese Valentine’s Day !（情人節快樂）祝元宵佳節 月圓事圓，人團圓！」
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