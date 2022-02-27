還記得2017年NBA選秀狀元富爾茲嗎？去年1月7日出戰騎士，不慎造成左膝前十字韌帶撕裂重傷的魔術後衛富爾茲，確定將於周二，也就是3月1日魔術與溜馬之戰宣告傷癒復出，這是他相隔整整13個月之後，總算重新回到NBA賽場。

2017年以選秀狀元之姿被七六人選上的富爾茲，生涯始終無法擺脫傷痛困擾，效力七六人期間受到肩傷所苦打打停停，直到確診神經性胸廓出口綜合症，才改善他的投籃姿勢變形問題，卻在2019年被七六人釋出，2019年2月加盟魔術。

富爾茲好不容易在2019-20年球季稍微擺脫傷痛困擾，出賽72場平均拿下12.1分，上季受傷之前，場均12.9分、5.4助攻與3.1籃板，去年1月7日出戰騎士不慎造成左膝前十字韌帶斷裂，還用輪椅才可離開球場，如今終於可以上場了。

只是目前魔術後場人滿為患，柯爾安森尼與薩格斯兩名先發後衛表現都算出色，富爾茲歸隊之後還有多少上場空間，目前還很難講，加上他的身體實在太容易受傷了，看來這名狀元郎恐怕想要真正打出應有身手或表現，還有一段很長的路要走。