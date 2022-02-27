台南1間月子中心2017年12月發生10月大男嬰猝死案，檢方查出涉案護理師曾竄改護理紀錄，聲稱男嬰一早有進食，但根據屍斑狀態，死亡時間明顯不符，研判護理師未確實拍嗝又讓男嬰趴睡，事後發現還將屍體翻回仰躺；不過法醫高大成稱，男嬰解剖發現明顯「肺水腫」，是先天肺部發育不良導致，為自然死亡，法院因此判護理師無過失責任。

據《自由時報》報導，該男嬰2017年在月子中心猝死，負責的2名護理師涉過失致死，但法醫發現嬰兒死亡時是正常仰躺，照理來說屍斑會出現在背部，但男嬰屍斑在正面，且死亡時間已超過4、5個小時，檢方決定深入查辦，卻發現醫院的監視器無法使用，加深此案疑點。

檢方調查護理紀錄，負責深夜值班的江姓護理師在清晨5點寫餵食男嬰，7點時男嬰曾哭鬧，明顯於事實不符，推斷護理師凌晨12點餵完奶後未確實拍嗝，又讓男嬰趴睡導致猝死，事後又將男嬰轉為仰躺，該護理師事後坦承捏造護理紀錄，但否認因自己疏失而導致男嬰猝死。

護理師的律師則稱，男嬰遭解剖時發現胃裡還有有10毫升乳糜，代表最後一餐時間並非檢方認定的清晨0時，應該更晚，且當天氣溫較低，認為男嬰為自然死亡；而法醫高大成則說若男嬰因未為拍嗝趴睡造成窒息，應該會有肺氣腫、腦水腫現象，但男嬰卻是「肺水腫」，因此判定為先天肺部發育不良導致，屬自然死亡，法官最後判護理師無過失責任，僅判偽造文書4個月徒刑。

此外，男嬰的屍斑出現在正面，卻非趴睡導致，高大成解釋，該男嬰的肺部約70公克，比一般相同體重嬰兒的肺臟約30到40公克還重，肺部壓力過大會導致屍斑湧向前胸。