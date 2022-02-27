俄烏全面開戰引發國際高度關注，兩岸關係也連帶受到關注，傳出共軍近日施放「高空氣球」，至少有4批已飄到台灣空域。對此，空軍表示，均對其動向有所掌握，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。

俄羅斯24日大舉出兵烏克蘭引發戰亂，外交部隨即啟動烏克蘭撤僑緊急應變計畫，昨（26）日晚間發布新聞稿表示，我撤僑專車歷經約46小時，在駐俄國代表處、外貿協會基輔台灣貿易中心及駐波蘭代表處的共同努力下，於台北時間26日晚間8時多通過烏、波邊境檢查站，平安順利入境波蘭。