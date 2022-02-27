大陸駐烏克蘭大使館微信公眾號27日發佈駐烏大使范先榮致全體在烏大陸同胞的信，同時闢謠本人不在基輔的消息。全文如下：

親愛的同胞們：

今天，有中國同胞打電話問使館。聽說，咱們大使已經跑了，不在基輔了。請問，這是真的嗎？所以，今天我就專門和大家視頻見面，讓你們親眼看到，中國大使還在基輔，還在與廣大的同胞們共同面對當前這段特殊困難的時期。並且我要明確地告訴大家，中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管，先顧自己的安危。這不是中國大使的風格，不是中國共產黨人的風格！

首先，我得實實在在地告訴大家，當前烏克蘭安全形勢確實困難了，且每天還在出現新的情況。這幾天，我們與大家一樣，不斷地聽到警報聲、爆炸聲、槍炮聲，一次次地躲進地下室。這樣的場景過去我們只在電影中看過，估計還很少有人親身經歷過。接下來的一段日子，估計形勢還會進一步惡化。目前，烏俄交戰雙方激烈較量還在持續，還會有許多難以預測的變化。一些當地民眾面對國家目前遭遇的這種危難局面，會焦急衝動，會對他人的反應更加敏感，可能比平時容易做出極端舉動。因此，我們面臨的安全風險很多。這一點大家一定要清楚。

面對這些危險和挑戰，說實話，誰都有些害怕和擔心。我們使館的外交官也是與大家一樣。作為大使，我讓我的同志們不要過分擔心，要嚴格遵守各項安全防範規定，一切以自身的安全為首要，儘量待在家中不要外出。聽到警報聲儘量到最近的避難所躲避，不要在窗戶附近停留，儘量不要開著亮燈，也不要與當地人發生爭執，更不要出於好奇心拍這拍那，尤其是要遠離所有與軍事有關的人和設施。要嚴格遵守當地發佈的安全提醒和作出的有關規定，宵禁期間千萬不要外出，等等。總之，既然是安全高危時期，對自己的安全防範要求當然就要特殊一些。上述這些個“不要”，我也想留給咱們在烏的所有中國同胞。這個時候，千萬不要有什麼僥倖心理，誰遵守得好，誰就會更加安全。希望人人都歲月靜好，平安無事！

黨和政府始終掛念著同胞們的安全。這幾天，我接到的國內指示最多的就是囑咐要保護好咱們自己的同胞。我們每日每夜、加班加點做的最重要工作，就是大家的安危。所以我請大家放心，並且要有信心，中國使館絕不會置大家的安危於不顧。中國共產黨的初心和使命就是人民，現在民眾有了困難，怎麼可能看著不管！這就是中國共產黨的鮮明特色和優勢。我知道，當前很多人都想回國，確實，當今天下，放眼全球，只有中國最安全，只有家裡最溫暖。我可以明確告訴大家的是，只要安全條件具備，大家的安全有保障，我們就會作出適當的安排。但總得條件夠了才行。我們撤本來就是為了安全，如果途中遭遇到危險，這就不是我們的初衷和目的了，相信這個道理大家都明白。要走就必須安全地走！這一定是所有人的期望，是你們的親人最盼望的事情。

但是，目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備。大家想想，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍之間正在進行交戰。宵禁令一個又一個不斷。在這種情況下，怎麼可能確保安全？！真要在這種情況下走，你們的家人又怎能不牽腸掛肚？！所以，我們一定要等安全了再走。這樣大家都踏實。但我們的等待不是被動的，哪個地方具備條件，哪種方式最為安全，我們就會去做。

當前這種時候，大家一定要發揚中華民族團結友愛、互幫互助的光榮傳統，有能力的、經驗多的，多去幫助那些遇到困難的同胞，尤其是我們的留學生們。大家一定要組織起來，抱團取暖，發揮團隊的力量。當前，商店營業不正常，一些同胞可能遇到生活上的困難。大家要互幫互助，前段時間儲備多的，分點給那些需要的同胞。只要每人都願意伸出一把手，這個世界就會變得更加的溫暖。當前，中國比歷史上任何時候都要團結和強大。咱們中國人，無論走到哪裡，都要展現出這種精氣神！

目前，烏克蘭人民很困難，也很難受。這種心情換了任何一個國家，都一樣。我們要理解他們的這種心情，不能刺激他們。我們要拿出我們中國人民一向具備的友好和理性。中國對烏的政策一向是友好的。我們尊重烏的獨立、主權和領土完整，希望烏保持和平穩定，希望通過政治談判解決當前的危機。

祖國就在身後，使館就在身邊！這句話是真的。讓我們大家一起來，共同努力，戰勝目前暫時的困難。

同胞們，加油！