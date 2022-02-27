這下子湖人「一眉哥」安東尼戴維斯本季回歸時間又要延後了！先前在遭遇爵士比賽右腳扭傷的一眉哥，雖然一開始評估只要4周時間，就可重新回到場上拚戰，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基27日爆料，這個復出時間可能要增加4到5周。

如此一來，安東尼戴維斯的恢復時間將從原本的4周，變成8到9周，也就等於他從原本預估3月中旬到下旬，可能變成要到4月中旬，甚至4月底左右才可能上場，這對目前27勝31敗，位居西區第9的湖人來說，無疑是空前的噩耗。

因為按照目前賽程安排，原本安東尼戴維斯3月中旬復出，還可以趕上例行賽的尾聲，也可幫助湖人準備附加賽，可是假如要拖到4月中旬，屆時不僅附加賽都打完了，就連季後賽首輪都已開始進行，湖人的季後賽之路勢必更加難行。

就算安東尼戴維斯本季只打了37場例行賽，平均仍拿23.1分、9.7籃板及2.9助攻，如果湖人在附加賽或季後賽首輪沒有他的助陣，恐怕都很凶多吉少，光靠「小皇帝」詹姆斯孤軍奮戰，只是繼續消耗詹皇想要繼續留在湖人打球的耐心而已。