俄烏戰爭已爆發數日，除了分析政治目的外，國際輿論也針對雙方高層人物進行起底。國民黨前副祕書長蔡正元就指出，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的父親是圖瓦人，若在清朝時期就是位真正的大陸人，而更重要的是，紹伊古的母親其實是烏克蘭人！

蔡正元昨（26）日在臉書表示，單純從軍事上的觀點來看俄羅斯攻打烏克蘭，此次戰爭發展到目前為止雙方的傷亡數都算少，「絕對是軍事史上令人驚訝的結果」，而策劃這場戰爭的紹伊古，在幾乎兵不血刃的狀況下獲得勝利，讓蔡正元直言紹伊古「無疑將名垂青史，把美國打伊拉克和阿富汗完全比下去」。

蔡正元指出，紹伊古擔任俄羅斯國防部長已經十年，可說是執行總統普丁軍事現代化的第一號高手，不過詳細分析其來歷，可發現其父親是圖瓦人，是「有突厥血統的蒙古人」，若依清朝時期《尼布楚條約》的規定，則是一位法律上的大陸人，而其母親則是一位烏克蘭人（烏克蘭裔）。

除此之外，蔡正元表示有著烏克蘭血統的俄羅斯大將操兵進攻烏克蘭，其目標是剷除烏克蘭政府的領導階層，而烏克蘭總統澤倫斯基、總理什米加爾及多位政府高層又都是猶太人，讓他直言「普丁眼中的『民族聖戰』，因雙方重要角色的血統錯綜複雜，更加變得撲朔迷離，讓人搞不清楚是什麼民族在對抗什麼民族」。