俄烏戰事持續不斷，2月26日住在烏克蘭基輔的華人林先生發微博表示，當天與幾名同伴去超市購物時遭遇槍擊，甚至「子彈就在他們頭上飛」，雖然已回到家中，但驚魂未定，除同行的一個大陸人和他們路上失散了，幾個同行女孩也嚇哭了。

林先生在微博中表示，他們住在基輔西北部，26日晚間不得已去超市採購，遇到了槍擊。兩個持突擊步槍的烏克蘭人在後面邊開槍邊追他們，他們舉手投降並表明他們不是俄羅斯人，對方才作罷。

根據極目新聞私信與林先生取得聯繫後，他表示那兩名烏克蘭人可能是當地的民兵。稍晚林先生再度更新微博表示，同伴被搜身後放行，現已回家，並呼籲在烏華人務必待在家裡，不要輕易出門。

而稍早26日大陸駐烏克蘭大使館發佈《關於提醒中國公民注意社會治安風險的通知》，表示最近一段時間，隨著俄烏戰事不斷升級，烏克蘭社會上的極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給大陸在烏公民造成安全風險。