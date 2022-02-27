俄軍侵略烏克蘭

俄羅斯揮軍侵略烏克蘭，1天要燒將近150 億英鎊（近5620億台幣），而莫斯科打得贏這場戰爭嗎？英國秘密情報機構軍情六處（MI6）處長說，事實將證明，俄羅斯總統普丁開啟的俄烏大戰沒有勝算，永遠也無法獲得政治勝利。

據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，MI6處長摩爾（Richard Moore）指出，俄軍最終會在烏克蘭打敗仗，因為它低估了鄰國的軍力和堅強的決心。他認為，這結論是很有道理的。

倫敦國王學院（King's College London）戰爭研究榮譽教授（Lawrence Freedman）弗里德曼（Lawrence Freedman）在「魯莽的賭博」（A Reckless Gamble）一文中寫道，普丁滿心都是烏克蘭，很容易提出看似戰爭藉口，但也可能反映自身觀點的無法無天理論，而摩爾則表示贊同。

弗里德曼強調，莫斯科要打勝仗，不能靠推翻烏克蘭政府的成功侵略，而是要靠贏得當地民心。但俄羅斯面對這點，卻無計可施。他指出，就算烏克蘭首都淪陷，政府官員被迫逃亡，甚至烏軍的指揮系統開始崩潰瓦解，但這並不意味俄羅斯打贏戰爭，而摩爾十分贊同他的論點。

Putin went completely insane and blew up an oil depot near Kyiv with missile. This is a technological disaster that threatens not only Ukraine, but the whole of Europe! Ukraine needs NATO help!!! SHARE THIS MESSAGE PLEASE!!!#Chernobyl #kyiv #kiev #vasylkiv #ukraine #Ukrania pic.twitter.com/n6Dnwv21e4 — Alex Kolodyazhni (@iPapaJustify) February 27, 2022

此外，其他情報消息人士也說，由於克宮「太自信」、戰術規劃不善，加上對勇敢的烏克蘭人為國家生存，而激烈頑抗感到「震驚」，因此普丁對烏克蘭的戰爭無法按計畫順利進行。

烏克蘭國防部說，至今俄軍損失了約2800名部隊、80輛坦克、516輛裝甲車，10架軍機和7架直升機。不過，如今俄軍已奉命擴大攻勢，從從四面八方進攻。

但一位五角大廈高級官員說，莫斯科所面對的反抗比原本預想的強烈，俄軍似乎已喪失了部分動力。而弗里德曼也指出，儘管俄軍在人數上具有壓倒性優勢，又發動意外戰術突襲，占了種種上風，但第一天攻打的進度卻不如預期。

1H ago, a Russian ballistic missile struck an unidentified land target near Kiev which resulted in the sky being lit up for “over half an hour” according to some reports. pic.twitter.com/CUDr8JVusJ — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) February 27, 2022

另一方面，烏軍要求民眾，從路標上塗去當地的街道，城市與村莊等名稱，讓俄軍搞不清楚自己身在何處。烏克蘭人在波里斯皮爾（Boryspil）一條公路上的路標乾脆寫上「俄羅斯軍艦，幹！」，以示對駐守在蛇島（Snake Island）烏克蘭邊防部隊遇害的強烈抗議。而烏克蘭國防部甚至推文說，他們將竭盡全力，盡快清除俄羅斯佔領軍。