1名黃姓男子日前與友人前往KTV飲酒同樂後，發先小花（化名）喝酒醉意識不清，便提議送她回家，未料卻將人載往摩鐵，發現無空房後直接將小花載回自己家中，見女方處於無發抗拒之狀態，趁機性侵得逞，事後還與友人說「全程死掉狀態」，小花睡醒後提告，法院依趁機性侵罪判有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

據判決書指出，去年4月黃男和小花與友人在凌晨2時30分KTV狂歡結束後，準備返家，看見小花喝得爛醉，黃男變主動提議自己可以送她回家，於是攙扶小花上計程車，未料黃男並不是告訴司機小花家的地址，而是將人載到附近的摩鐵，但摩鐵客滿沒有空房，黃又折回計程車上，將人帶回自己的住處。

黃男表示，一開始自己只是想要讓小花休息，所以將房間借她睡，但在清晨5點左右，發現小花酒醉意識不清，處於無法抗拒之狀態，睡姿性感，因此起了色心，不故多年的情誼，將小花性侵得逞，事後還對其他友人說「自己像是在跟死人發生性關係」、「她全程都是死掉狀態」。

小花清醒後，發現黃男赤裸地躺在她身旁，自己又完全失憶，詢問黃男後，黃坦承發生性關係，小花氣到去醫院開立性侵害事件驗傷診斷書，崩潰提告。士林地方法院審理後，認為黃男利用小花喝醉無法抗拒之時，發生性關係，已觸犯《刑法第225條》，又在黃的手機中發現小花喝醉躺在馬路邊的照片，及友人提供「她全程都是死掉狀態」之聊天紀錄，判定黃男為趁機性交罪，但考量他無前科紀錄，且已與小花達成和解，故輕判2年有期徒刑，並緩刑5年。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！