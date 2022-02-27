由歐洲廣播聯盟(EBU)主辦的「歐洲歌唱大賽」，是世界上已知最大歌唱類競賽，自1956年開始已舉辦65屆、共計94場公開演出，是相當具指標性的大賽，如今眼見俄羅斯、烏克蘭爆發戰事，「歐洲歌唱大賽」公開力挺烏克蘭，宣布禁止俄羅斯參賽。

「歐洲歌唱大賽」是國際級重大賽事，每年各國都會推舉歌手或樂團以自選曲目參賽，歷屆選手中，多有進軍樂壇發光發熱者，其中，1974年冠軍ABBA及1988年冠軍席琳迪翁(Céline Dion)，更是由「歐洲歌唱大賽」所催生出來的國際巨星，可說是歌手們邁向成功的一大跳板。

今年「歐洲歌唱大賽」預訂於5月10至14日舉辦，地點在義大利的都靈，原安排俄羅斯將在5月10日出賽，但烏克蘭在本月24日遭俄羅斯出兵入侵，一來烏克蘭國家廣播公司致信主辦單位，希望暫停俄羅斯會員資格，冰島、芬蘭、挪威等國家也聲援提出禁止俄羅斯參賽的請求，加上俄烏戰爭宛若在歐洲門前開打，讓各國都感到恐懼，歐洲廣播聯盟多方思索後，裁定禁止俄羅斯參賽。

「歐洲歌唱大賽」官方於24日發表聲明，力挺烏克蘭，將與烏國人民站在一起，「烏克蘭如今面臨前所未有的危機，如果讓俄羅斯人參賽，將讓歐洲歌唱大賽名譽掃地」，此聲明受到多數人支持，也有人覺得，轟炸敘利亞的以色列也該被禁賽除名。