教育部日前表示9月起推動「高中早自習讓學生自由參與」政策，每周至多1次朝會，當周其他天數的早自習由學生自主規畫運用。不過台灣青年民主協會再次提出主張，學校要傳達訊息給學生，不一定要利用朝會，因此朝會應改為1個月1次或線上舉辦；有立委則認為應該全面廢除朝會。

台灣青年民主協會表示，對學校而言，朝會最重要的功能之一就是「宣布事項」，或對於學生的生活常規進行提醒。然而，學生們在炎熱的夏天，站在大太陽底下汗流浹背，或早起到校睡眼惺忪，在這樣的情況下，學校長官講得口沫橫飛，學生究竟能聽進多少？

去年上半年，全國學校展開遠距教學，台灣青年民主協會的調查，多數學校並沒有透過線上朝會宣布事項，而是由班導師代為轉達，校務運作也並沒有受到影響，這也凸顯朝會宣達事情的功能是可以被取代的。

台灣青年民主協會說，朝會的體驗也存在南北學校的差異，在南部夏天溫度較高，許多學生可能還沒吃早餐，就必須在室外面對烈日，許多同學在調查中分享，有經歷過身邊同學，在朝會上因身體狀況不佳，或血糖過低昏倒，由他人緊急送往保健中心的經驗。

不少台中、台南與高雄的學生也經歷，在乾冷的冬季早晨，因為空氣污染問題，被迫在操場站半個小時呼吸很不舒服，甚至出現過敏現象。

立法委員吳思瑤也向教育部喊話，指出世界上多數國家幾乎都沒有朝會制度，「如果有什麼公告事項，大可紙本張貼或班會課宣布，發達的通訊軟體更是方便。」

台灣青年民主協會認為，無論是學校宣達行政事項，抑或是利用朝會來表揚學生，都有其他可以替代的方式。最近討論青少年睡眠不足，可能對身心造成影響，且會影響上課時的學習品質時，朝會更是首要應該要檢討的項目。