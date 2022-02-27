居家防疫生活帶動宅經濟，不過像台灣的小宅家庭，想要放置70吋以上的大電視來打遊戲、追劇，空間也可能不足夠，因此投影機就變成另類的選擇，而今年各3C大廠都推出了全新的投影機，像三星發表了全新微型投影機暨多功能娛樂設備「The Freestyle」，華碩也推出了首款支援直式投影的無線微型LED投影機「ASUS ZenBeam E2」，而LG更帶來了再升級的全新「LG CineBeam HU715Q 4K UHD」超短焦家庭劇院投影機。

LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機，在距離牆面僅21.7cm的極短距離內，即能呈現100吋的4K清晰影像。（LG提供）

LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機，即日起正式上市，購買資訊請洽經銷通路。（LG提供）

LG全新再升級的LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機，主打體積輕巧、安裝簡單方便，即能體驗高品質的大螢幕沉浸式影音體驗，其可依據現場光源自動調整影像亮度，更可在距離牆面僅21.7cm的極短距離內，呈現100吋的清晰影像，更具備4K UHD超高解析度與3840 x 2160鮮明立體像素，透過4K雷射科技，以呈現深沉的黑暗和明亮對比，支援4、9、15點的調整校正功能，內建四組低音單體喇叭及優化2.2聲道，還能額外搭配2個無線喇叭以增強音效，配上擁有Netflix、Disney+等多個快捷鍵的遙控，在家享受影院級的體驗更方便。

華碩ASUS ZenBeam E2支援直式投影，畫面更會自動填滿無黑邊，更支援多系統無線鏡像投影功能。（華碩提供）

華碩ASUS ZenBeam E2首款支援直式投影的無線微型LED投影機，定價9990元；2月底前至指定電商平台購機即可送HAKOmini 智慧電視盒。（華碩提供）

華碩的直式投影機ASUS ZenBeam E2，內建重力感測器，能在無線投影時偵測投影顯示方向，自動填滿畫面無黑邊，就算是直式內容也能方便觀看，更搭載300 LED流明亮度光源，可支援FHD輸入，投射清晰明亮的WVGA 854 x 480影像，具備ASUS SonicMaster聲籟技術5瓦喇叭，支援安卓、iOS、Windows、Chrome OS的無線鏡像投影，亦可透過HDMI連接，加上短焦鏡頭2.8公尺即可投影100吋大螢幕、最短1公尺距離內投影出35吋畫面，內建電池提供長達4小時的影片播放時間，並可透過USB Type-A充電，使用起來更具靈活彈性。

三星全新的「The Freestyle」整合了智慧型投影機、智慧揚聲器與情境照明功能，更自帶腳架、最大可達180度旋轉投影。（三星提供）

三星全新的「The Freestyle」微型投影機暨多功能娛樂設備，目前台灣上市時間未定。（三星提供）

三星全新的「The Freestyle」整合了智慧型投影機、智慧揚聲器與情境照明功能，僅830g的輕量設計，加上自帶腳架、最大可達180度旋轉投影，提供完整的自動梯形與水平修正功能，而且自動對焦功能更可確保任何表面與角度的投影影像均清晰銳利，支援最大至100吋投影，配上雙被動輻射器及360度輻射技術，支援USB-PD和50W、20V以上電源輸出的電池，更是業界首款支援E26標準燈頭的微型投影機，配置變色龍模式和半透明上蓋以作為氣氛燈使用，還是首款整合語音控制的投影設備，隨時隨地都能體驗最完整及便利的影音體驗，不過目前台灣上市時間未定。