烏克蘭蛇島遭俄羅斯軍艦包圍，烏軍怒嗆「去死吧」。

先前傳出鎮守在黑海蛇島的烏克蘭士兵，在俄羅斯軍隊要求棄械投降時回嗆對方「去死吧」，上周傳出蛇島上13名烏軍全數不幸殉職，不過烏克蘭官方昨（26）日表示，相信13名士兵都還活著，他們可能被送到克里米亞。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）昨日發布聲明，鎮守黑海蛇島（Zmiinyi Island）的所有士兵可能都還活著。

聲明指出：「我們強烈相信蛇島上的所有烏克蘭士兵可能還活著。」

聲明指出，一開始認定士兵陣亡是因為和他們失去聯繫，不過後續俄羅斯媒體又報導，島上士兵全被俄軍帶到克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與烏克蘭國家邊防局24日宣布，蛇島上13名邊防軍全數英勇捐軀。

其中一名士兵與俄軍對話的最後音檔也曝光，當時俄軍戰艦靠近蛇島，向島上烏軍廣播：「這是俄羅斯軍艦，我建議你們放下武器投降，避免流血及不必要的傷亡，否則你們會被轟炸。」

13 Ukrainian border guards on Snake Island refused to surrender. All perished. Their last words to the Russians:



“Go fuck yourselves.”pic.twitter.com/AJjaw4teFE — Scott Galloway (@profgalloway) February 25, 2022

其中一名烏克蘭邊防軍不退縮、咒罵回應：「俄羅斯軍艦，你們去死吧。」

這是這群烏克蘭邊防軍失去下落前的最後訊息。

蛇島位在黑海西北方，距離烏克蘭南部邊界約48公里。蛇島面積僅18公頃，不過智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）一份報告指出，蛇島是烏克蘭主張黑海海上領土的關鍵。