人夫「這苦衷」想偷吃妻子閨蜜！1名人夫日前帶全家到花蓮玩，妻子閨蜜也同行，不料半夜該閨蜜竟對他投懷送抱，他一時按捺不住慾火「2小時做了3次」，事後閨蜜說不會破壞他的家庭，但希望能維持這關係，人夫則坦言小兒子出生後與妻子已近3年未交歡，面對此請求，內心既愧疚卻也蠢蠢欲動。

該人夫在「爆料公社－匿名公社」上發文，她日前帶妻子到花蓮玩，妻子邀來已離婚、有2子的閨蜜一起出遊，晚上該閨蜜提出想喝酒，妻子因不喝酒選擇待在旅館顧孩子，由他帶著閨蜜到外面喝一杯，沒想到之後閨蜜竟不斷摟抱挑逗，他最後禁不住誘惑開房間，「雙方可能都非常渴望，非常激烈也很滿足，2小時做了3次」。

1名人夫日前帶全家到花蓮玩，妻子閨蜜也同行，不料半夜該閨蜜竟對他投懷送抱，他一時按捺不住慾火「2小時做了3次」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該人夫說，妻子閨蜜事後向他承諾不會造成麻煩，但對方說因為已離婚，以後若有需求能不能找他幫忙，他沒有立即答應，事後回到旅館看到妻子感到很罪惡，他坦言自從小兒子出生後，至今兒子上小班都與妻子無交歡，讓他認真考慮與妻子閨蜜私下邀約「保持各取所需的關係」，他將此經歷PO出，詢問網友意見。

其他網友說「朋友就是要互助，你做的很對，繼續保持哦」、「免錢的最貴，你自己好自為之」、「有家庭的男人做這事，下場不就跟那位閨蜜一樣嗎？有做好離婚的準備了嗎？」、「別玩火」、「感覺就是個套路啊」、「過了就忘記吧！會越陷越深」、「您確定老婆或她認識的人沒在這app嗎？替您捏把冷汗」。