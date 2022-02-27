男星沈建宏在2021年3月入伍服替代役，兵役為期1年，沈建宏在日前（25日）宣布已完成1年兵役，順利退役。沈建宏在臉書寫下對長官、同仁弟兄的感謝，沈建宏也正面回應網友酸他：「好手好腳，當什麼替代役？」對此，沈建宏則強調，一切都是緣份，最後，沈建宏宣布，他未來將升格當醫美診所執行長。

29歲沈建宏10歲就出道，他曾在節目《我猜我猜我猜猜猜》選拔最帥的國小學生，之後以電視劇《原味夏天》踏入演藝圈，並曾組團「元氣G-Boys」、「AK」活躍演藝圈，隨著沈建宏去年3月11日入伍上成功嶺，他並在日前宣布正式退役，他感性寫下對長官、同袍的感謝：「這一年來喜怒哀樂都在這了」，回顧當替代役的一年，沈建宏認為他過得很充實，「我跟大家一樣，每天早晨0600部隊起床，該集合集合、該點名點名，該執勤執勤，該接訓時就接訓。」沈建宏表示，一路以來，有嘻笑、打鬧、歡樂、淚水、疲憊和體會，他成長了很多，沈建宏還感性說：「果然是男人一輩子的烙印，或許自己真正從男孩變成男人了」。

沈建宏也正面回應，有網友問他：「好手好腳，當什麼替代役？」沈建宏則表示：「其實當初抽到的是海軍艦艇兵，後來工作的關係，比較晚才當兵，而當下兵源過剩的政策，已經改為服役一年的替代役。所以我就來了」，沈建宏表示，一切都是緣份。

最後，沈建宏在文中宣布，他之後將擔任醫美診所的執行長，至於演藝事業，沈建宏表示，未來不會放棄螢光幕前的任何機會，並打算學習電影電視製作，沈建宏強調，他會持續在娛樂圈努力經營，更預告未來可能會有新的音樂作品。