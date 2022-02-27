俄羅斯24日入侵烏克蘭，攻擊烏克蘭各大城市，民眾流離失所，台大婦產科名醫施景中指出，原本他為烏俄戰爭的情勢發展很悲觀，但現在看到世界各國越來越多人站出來挺烏，全球著名地標投影烏克蘭國旗聲援，並傳出有國家扣住俄的軍火原料，普丁在國際社會中越來越孤單、越來越騎虎難下，事情很可能會有轉圜。

施景中昨晚（26日）在臉書指出，許多朋友紛紛換上烏克蘭的國旗相框，台北101、高雄海洋音樂中心、巴黎鐵塔、羅馬競技場、德國的布蘭登堡門，還有數不清的世界著名重大地標，都投影上烏克蘭國旗。世界各國的民間團體、運動賽事、音樂家都以實質行動抵制，反對俄羅斯侵略烏克蘭，連許多俄羅斯人都反對戰爭，美、德也出手支援烏克蘭武器。

施景中說，原本他對俄烏戰爭的情勢發展很悲觀，但現在看國際社會的反應，越來越多人站出來挺烏克蘭，普丁在國際社會中越來越孤單、越來越騎虎難下，層層烏雲中透出一線光明，事情很可能會有轉圜，「讓我們繼續抱持希望」。

高雄海洋之都也投影烏克蘭國旗聲援。(翻攝自陳其邁臉書)

法國巴黎艾菲爾鐵塔上投影烏克蘭國旗聲援。(翻攝自twitter)

同時，施景中也貼出twitter上一名愛沙尼亞退役上將的推文，指烏克蘭官員指出，俄羅斯許多製造軍火的原料都被各國扣押住，持久戰對俄國不利。普丁召集高層、暴怒未能速戰速決，更顯示這場戰爭可能有停止的轉機，希望和平很快就會到來。