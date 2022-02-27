台中市政府積極打造優質運動環境，位於清水區鰲峰山的台中市自由車場，擁有全長333公尺、全國唯一獲得國際自由車總會(UCI)認證的木質賽道。市府特別選在非賽季期間進行賽道養護工程，運動局長李昱叡日前在施作期間前往視察養護情形，他表示，市長盧秀燕重視台中運動環境，責成市府運動局加速推動自由車場優化，期盼提供運動員更優質的競賽場地，符合訓練與賽事需求。

李局長指出，台中市清水自由車場在歷經20餘年高度使用後，市府結合中央資源，投入1.8億元預算，全面整修自由車場木質賽道、頂棚、看台、田場及場館，此次進行賽道養護，特別選用符合ISO國際品質認證塗料，完工後可達到防霉、防腐最佳效果，並提高木質賽道的使用年限，預計完工後也將辦理場地測試，讓賽道狀況能符合選手訓練及賽事需求。

運動局表示，台中市自由車場於108年9月啟用後，持續舉辦各項重要賽事，迄今已舉辦多項如全國運動會、全國自由車錦標賽等大型賽事，成為全國最新的國際級自由車場，至今也培育出如釜山亞運金牌林志勳、廣州亞運金牌蕭美玉、奧運國手馮俊凱等多位國際級選手，有國家自由車選手培育搖籃的美譽。

運動局說明，市府積極打造台中成為「酷運動、酷城市」，去年全國運動會台中在自由車項目共奪取9金佳績，為全國之最，近年市府全力支持中華民國自由車協會與台中自由車委員會於該場地舉辦各項賽事，未來也將持續深化自由車競技發展，培育更多國家運動菁英，朝國際競技舞台邁進。