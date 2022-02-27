二二八事件發生至今滿75年，蔡英文總統今天表示，二二八事件的歷史提醒我們，臺灣可以走向民主、走向進步發展，就是因為有臺灣人民一代又一代的打拚。我們一定要繼續團結，守護民主，將臺灣的民主經驗分享到全世界。

全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會及北美洲台灣婦女會今天共同舉辦「2022 北美洲海外台灣人二二八75周年紀念會」。蔡英文總統今天上午以錄影方式肯定主辦這場有意義的活動，來紀念二二八，讓我們一起反省過去，走向未來。

她說，今天，臺灣可以由威權走向民主，由受人幫助變成幫助別人，這是所有臺灣人一起打拚的成績與光榮。「這一路走來，我要特別感謝海外鄉親的付出亅。因為有大家在國際上，為臺灣發聲、讓世界看到臺灣，看到我們想要走向世界的決心，世界對臺灣的支持及討論，也愈來愈多。

The Economist《經濟學人》的調查，肯定臺灣是「完全民主國家」，世界排名第八，也是亞洲第一。還有The Heritage Foundation《美國傳統基金》會最近發布，全世界的經濟自由度調查，臺灣排名第六。蔡英文認為，這樣的好成績，證明臺灣人堅持民主、堅持自由，就是國家發展的關鍵，也證明我們所選擇的路是正確的。

她說，今天我們一起紀念二二八，提醒我們不能忘記這段歷史，臺灣可以走向民主、走向進步發展，就是因為有臺灣人民一代又一代的打拚。這段歷史也提醒我們，一定要繼續團結，守護我們的民主，將臺灣的民主經驗分享到全世界，創造臺灣人的光榮。她感謝主辦單位的用心，還有所有鄉親對臺灣的支持，「我們繼續一起拚」。