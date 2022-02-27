俄烏開戰，台灣也加入國際制裁行列，國民黨發言人柳采葳批評行政院長蘇貞昌，空喊制裁俄羅斯卻不顧國家安全，從騙神明院長變成「空喊王」。柳也呼籲，此時見俄烏局勢，政府應檢討後備軍力、動員能量是否足夠；仔細評估戰略、盤點戰力；訂定難民法等相關法制完備。

柳采葳表示，俄烏戰爭發生，台灣應從中汲取教訓，超前部署。誰不想歲月靜好、現世安穩，但現實往往殘忍血腥，俄羅斯全面入侵烏克蘭，死傷慘重，滿目瘡痍，令人怵目驚心。俄烏衝突也提醒我們，戰爭真的離我們不遠。

柳采葳質疑，蔡政府總告訴我們，台灣跟烏克蘭不同，呼籲國人放心，但是不要再欺騙人民了，國防院也已經發布影片，提醒大家，俄烏開戰對台灣來說是個範本，也代表我們應該正視問題，台灣應該把烏俄戰爭當成借鏡。

柳采葳認為，除了高喊制裁、譴責外，現階段值得台灣探討的面向非常多，包含檢討後備軍力、動員能量是否足夠，仔細評估戰略、盤點戰力，訂定難民法等相關法制完備。

柳采葳表示，兩岸關係緊繃，台海兵凶戰危，政府有太多太多可以作，必須提前因應準備、超前部署的事，而非僅是告訴台灣人民不用擔心。蘇貞昌、蔡英文在象徵性宣示大於實質意義的制裁、譴責之餘，請花點時間未雨綢繆吧。