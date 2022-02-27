綜觀近一周國際棉花行情呈窄幅震盪走勢，其中ICE/NYCE棉花期貨介於每磅121-123美分整理，其中指標5月期貨一周最高121.3美分，最低119.16美分，本周主要受俄羅斯與烏克蘭間局勢緊張加劇，引發市場對國際棉市出口活動可能受阻的擔憂，以及歐美國家對俄擴大制裁行動，加上穀物和原油價格漲勢，牽動著棉價，周三(2/23)紐約棉花近月期貨反彈逾1%，創一周來最大漲幅，而周四(2/24)因俄羅斯軍隊襲擊烏克蘭，推助市場避險情緒，美元應聲上漲，進而拖累棉花價格急挫，指標5月期貨跌逾1.8%，收報119.16美分，為一周來最低價。

而穀物市場價格續揚，相對為棉花種植爭奪帶來影響；據悉，巴西今年度棉花種植面積達153萬公頃，較去年同期提升12%以上，而印度棉市價格則高檔回落，故制約了近期的棉價，受到當地紡織企業表現觀望，截至2/18-2/23 ICE棉花庫存持平617包。

鄭棉基本面穩定，一周來呈漲多跌少，受到現貨市場價格趨穩，指標5月期貨周小漲0.35%，不過因下游純棉紗需求表現不佳，後期仍關注下游訂單情況，且成品庫存持續增加，不過因國際棉花廠挺價情緒支撐，預計鄭棉維持震盪整體趨勢。

本周影響價格波動品項有: (20220218-20220224)

02/23ICE棉花庫存量持穩於617包。

02/24ICE/NYCE棉花近月期貨，收報每磅122.59美分，近一周小漲0.5%。

02/24ICE/NYCE棉花指標5月期貨，收報每磅119.16美分，月初累跌3.8%。

02/24美國棉花41-4/34現貨價，報每磅117.02美分，月初累跌近5.4%

02/24鄭州棉花近月期貨，收報每噸21780人民幣，近一周小漲0.8%。

02/24鄭州棉花指標5月期貨，收報每噸21290人民幣，近一周小漲0.35%。

02/24中國棉花價格指數328級，收報每噸22826人民幣，近一周微跌0.1%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)