俄羅斯入侵烏克蘭，大軍壓境烽火連天，烏克蘭總統澤倫斯日前在推特表示，將提供武器給想捍衛國家的任何人，並呼籲全民一同捍衛烏克蘭。就有一名烏克蘭美女議員，在推特發文說自己正學著使用AK-47自動步槍，願像男人一樣保護國土。

烏克蘭議員盧蒂克（Kira Rudik），昨（26）日在推特PO出一張手持AK-47自動步槍的照片，她表示這聽起來很超現實，因為過去從沒想過會攜帶武器，她並喊話，烏克蘭的女人將像男人一樣，保護我們的國土。

盧蒂克另表示，自己學會了開火，並為晚上的襲擊做好準備，「我們哪裡也不會去，這是我們的國家，我們將為此而戰」。

盧蒂克也分享，當聽到空襲警報時，他們會躲到樓梯下方的空間，過去該處都是堆放鞋盒，現在則清空並放了瑜珈墊和枕頭，一天下來，會到該處3至4次，而在等待空襲警報過去的時間，他們會祈禱、唱歌，或想像戰爭結束後生活會是什麼樣子。