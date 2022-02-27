俄羅斯入侵烏克蘭，傳出美國總統拜登考慮以新型的經濟戰來痛擊俄國經濟和科技產業，對此，俄羅斯航太公司總裁德米特里・羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，美國此舉恐造成國際太空站墜毀的災難，反遭特斯拉、Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）放上「Space X」的圖片打臉，而馬斯克此舉讓世界各國網友讚爆。

對於美國將對俄羅斯祭出制裁，德米特里・羅戈津25日在推特上發文表示，如果國際太空站要維持在軌道上運轉，需仰賴俄羅斯推進器的技術，德米特里・羅戈津更稱，若西方國家阻止和俄羅斯合作，要是國際太空站真的發生脫離軌道意外，恐會墜落在歐美土地上。

此篇貼文一出，馬斯克隨即用一張「Space X」的圖片反擊，「Space X」為馬斯克旗下的航太科技公司，眾所皆知，「Space X」在太空業產領域方面，一直敏銳的走在技術和工程的前沿。

馬斯克在推特用一張SpaceX的圖片反擊。（圖片取自推特）

而馬斯克反擊的圖片，立即引來世界各國網友的讚賞，紛紛表示，「感謝上天，我們有馬斯克」、「銀河英雄整救世界」、「人類之光」。