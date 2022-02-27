俄烏戰火持續，台灣社會也關注是否會「今日烏克蘭，明日台灣」。國民黨副祕書長李彥秀今天表示，手握執政權力的人，在權力博弈時，更應該時刻掛念國家的安全，積極備戰，也要全力避戰。

李彥秀表示，俄羅斯在克里米亞戰爭後，積極降低可能受到西方國家制裁的風險。致使這次歐美國家經濟制裁有效性備受質疑。

李彥秀指出，台灣是世界最重要的晶片代工生產國家之一。根據資策會MIC資料，去年台灣IC設計業產值可年成長53.2％，全球市占率估24.3％，僅次於美國；台灣晶圓代工產值可年成長21.6％，全球市占率達62％排名世界第一；封測業產值估年成長25％，全球市占率達61.5％穩居世界第一。然而，經歷近年在晶片荒，其他需求國家也積極建立替代的供應鏈及自主生產能力，以求降低風險。

李彥秀認為，我們無法單純仰賴地緣戰略以及全球化經濟需求優勢，就忽視戰爭發生的可能，或是過度期待盟友的軍事協助。烏克蘭的人民，在這次衝突中，展現了對於國家的熱愛、對於民族情感的信仰。外電報導中，一對情侶提前婚期，完婚後堅毅赴戰的決定，令人動容。台灣人民對於捍衛國家安全，相信同樣可以有這樣的決心。

李彥秀表示，國際政治的殘酷，直接影響的是人民的生活。手握執政權力的人，在權力博弈時，更應該時刻掛念國家的安全，積極備戰，也要全力避戰。謹慎思考在目前的國際棋局裡，如何以和平為前提，有尊嚴的在國在社會生存，才能夠讓人民真正安居樂業。