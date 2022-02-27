綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）傳出想要成為史上最貴的NFL球員，打算向球團尋求一年5000萬美元的天價薪資（新台幣14億）。前隊友詹寧斯（Greg Jennings）爆料之後，ESPN記者Dianna Russini也在節目上宣稱「他想要大幅超越現在最高薪球員，所以價碼是每年5000萬美元。」

眼看各家報導愈來愈熱烈，羅傑斯26日出來闢謠：「完全是假的。」迅速終結了詹寧斯引來的熱議，但這同時開啟另一個話題，究竟羅傑斯值得那麼高薪嗎？事實上在5000萬美元傳言爆開之前，已經有多支球隊撥電話給包裝工希望買下羅傑斯，年薪估計4600萬美元。

當今最貴的NFL球星是堪薩斯酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes），他在2020年獲得10年4.5億美元天價續約，平均年薪4500萬美元。目前美國職籃NBA最高年薪為史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）的4600萬美元，如果羅傑斯拿到5000萬美元就可成為美國最高年薪運動員。羅傑斯今年38歲，他是4度聯盟MVP，包括最近2020年、2021年的連莊，以及第45屆超級盃MVP（2011年）。

然而美式足球NFL的情況和職棒、職籃差異很大，羅傑斯想要5000萬美元的傳言一出，立即被媒體批評「貪婪」，爆料者還說「羅傑斯一向非常自私」。因為NFL設定有硬性團薪上限，如果他拿得太多，勢必擠壓到其他隊友的薪資。包裝工現在團薪已撐滿，假使羅傑斯真有5000萬美元之夢，恐怕只有轉隊一途。