為鼓勵大學培育生技人才，教育部2018年起推動「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」，4年已成功培訓輔導686組團隊，其中有30組團隊成立30家公司、18組團隊進行技轉或衍生公司，以及媒合43組團隊與企業進行產學合作、75組團隊參加計畫外相關競賽獲獎。

「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」由教育部規劃推動，補助11所大學校院以跨校、跨領域學員為對象，進行集中培訓，並鼓勵學員組成創業團隊。

2021生醫產業與新農業創新創業競賽獲得新農業組金獎的東海大學「優樂寶」團隊，是由臺師大、成大、台科大學生及老師跨校所共同組成，因應罹患多囊腎的寵物貓早期診斷「預防勝於治療」的概念，以及保健食品市場的需求，透過多囊腎診斷和獨家技術生產NGAL重組蛋白，可有效預防或緩解多囊腎的進程。

獲得生醫組金獎的國立陽明交通大學「Savvy」團隊，經由生醫創新創業課程培育，改良傳統輪椅的設計，其「Wheelchair-savvy」作品經測試及研發，能夠有效減緩臀部壓力，預防壓瘡的發生，且不需電力就能獨立進行姿勢轉換，達到解決壓瘡痛點，同時滿足輪椅族群的自理需求。

教育部表示，這項計畫也鼓勵校園師生團隊參與創新創業，如中興大學團隊由校內師生組成智耕創新公司，具執業藥師及該校博士班學生身分的創辦人黃明發，與具植物醫學專業的成員，透過精準營養調控技術，調整一般蔬果中的營養成分含量，應用於慢性病管理或預防醫學，為台灣首個研發生產機能性蔬果的公司。

該團隊於2018年獲得科技部萌芽計畫250萬元補助研發低鉀蔬菜；2020年獲天使資金及行政院國發基金共同投資；2021年獲經濟部社會創新企業認可，同時透過農委會輔導建立機能性蔬果品牌「優綠萃」。未來適用於糖尿病患的機能性蔬果將上市，並做國際智財規畫，提前布局國際市場。