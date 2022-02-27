美國在俄烏衝突中沒有實際作為，引爆許多台灣人心中的擔憂，質疑若未來台灣面對戰爭恐會陷入類似狀況，國民黨台北市議員徐巧芯過去的分析也被網友挖出來斷章取義，稱徐巧芯不挺烏克蘭，讓她氣罵是「非常非常噁心且拙劣的操作！」

徐巧芯在臉書表示，日前她發了有關軍事國防的建言，如徵兵制、女性服義務役等，結果有部分網友因此開始檢查她在政論節目的言論，將她對於俄羅斯為何對烏克蘭不滿的分析斷章取義，解讀為「徐巧芯不挺烏克蘭」，讓徐巧芯怒罵是「非常非常噁心且拙劣的操作，也是綠營側翼最近不明所以的焦慮感之下的產物」。

徐巧芯指出，沒有人希望看到烏克蘭被戰火摧殘，但除了祈禱與用鍵盤支持外，應該還可以反思台灣在這場戰爭中能夠學到什麼，而在分析國際情勢時，也應該分別從俄羅斯及烏克蘭的角度分別論述，如俄羅斯為何不怕制裁也要出兵、目的是什麼、要跟烏克蘭談判什麼，「這些討論都是在試圖瞭解不同行為者之間的思維，未來或可反思自身處境，以制定正確的戰略與戰術因應」。

徐巧芯強調，「看到烏克蘭傳來的畫面，相信任何人都很憂傷，戰爭的殘酷在我們眼前一覽無遺」，但在力挺烏克蘭之餘，台灣社會中仍有一群側翼網軍，「藉由扭曲的方式趁機操作政治對立打擊政敵，非常噁心」。