就算「小皇帝」詹姆斯堅持表態沒跟湖人高層關係陷入緊張，事實上可能並非如此！根據《FOX Sports》記者布契27日爆料，詹皇已經對湖人總管佩林卡失去信心，原因是佩林卡沒照著他的意見走，甚至詹皇考慮逼走佩林卡，改找雷霆總管普萊斯蒂取代。

「根據一名不願具名的東區總管說法，他聽說詹姆斯已經試圖讓普萊斯蒂取代佩林卡的位置，」布契表示，「雖然這個謠言還沒有成真，可是這名東區總管認為，詹姆斯已經想要把佩林卡從湖人趕走。」看來詹皇打算在湖人扮演「獨裁者」角色。

其實詹姆斯不只一次公開讚揚普萊斯蒂擔任球隊總管的能力，他在今年全明星周末期間，就公開稱讚普萊斯蒂才是雷霆的MVP，在普萊斯蒂任內選來包含杜蘭特、韋斯布魯克、伊巴卡等好手，證明他確實獨具慧眼，也讓詹皇很肯定他能力。

只是詹姆斯想要趕走佩林卡的難度不小，因為包含湖人老闆珍妮巴斯，以及球隊顧問蘭比斯等人，都曾表態支持佩林卡的運作與操盤能力，除非詹皇打算用離開湖人威脅，否則想要趕走佩林卡改找普萊斯蒂的機會很低，只能說最近謠言越傳越誇張了。