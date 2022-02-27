款項報支遭檢舉 台中港刑警隊被檢方帶回6人 10:312022/02/27 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中港務警察刑警隊24日遭檢方搜索。（摘自google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港務警察刑警隊24日遭檢方搜索，包括隊長等6人被帶走偵訊，檢方表示，24日確實有帶回6人，包括4名被告及2名證人，主要是內部款項報支問題遭檢舉，金額不高，6人訊後當日已請回。 檢方指出，24日確實有到台中港務警察刑警隊，帶走包括4名被告及2名證人，主要是內部款項報支問題遭檢舉，但金額不高，6人帶回偵訊進行查證，當日已請回。 對於外傳隊長、副隊長、小隊長、偵查佐被帶走。台中港務警察刑警隊僅說，尚在了解中。 國巨員工確診採檢2106人結果出爐 中油大林廠黃區將篩檢第5次 高雄大林廠證實1員工確診 中油回應了 #警隊 #6人 #台中港務 #款項 #報支 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 校方探視未到校學生「聽這回應」機智報警 救出母女3人 16:052022/02/21 社會 外籍商務客放行 3 ／7起可持別入境許可來台 14:122022/02/24 生活 南投金錢豹擄人虐殺案 主嫌遭判無期徒刑 04:102022/02/26 地方新聞 電票、電支存保將歸戶 合計300萬 04:102022/02/25 金融．稅務 旅烏台人睡醒聽空襲警報 親曝殘酷現況「每個決定都是賭注」 11:442022/02/25 生活 保誠人壽守護兒童 捐助家扶近150萬 04:102022/02/24 地方新聞 台中港引水人不治 他嘆才碰過面 建議直升機接送引水人 20:342022/02/21 社會 《經濟》防疫措施3月放寬 商務人士來台解禁 13:242022/02/24 財經 新北110報案 每天超過3500通 04:102022/02/16 地方新聞 延續主場氣勢！五人制足球聯賽「台中旅人」奪二連勝 17:532022/02/20 體育 《國際社會》236人 日單日疫歿再創新高 15:062022/02/16 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。