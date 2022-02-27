台中港務警察刑警隊24日遭檢方搜索，包括隊長等6人被帶走偵訊，檢方表示，24日確實有帶回6人，包括4名被告及2名證人，主要是內部款項報支問題遭檢舉，金額不高，6人訊後當日已請回。

檢方指出，24日確實有到台中港務警察刑警隊，帶走包括4名被告及2名證人，主要是內部款項報支問題遭檢舉，但金額不高，6人帶回偵訊進行查證，當日已請回。

對於外傳隊長、副隊長、小隊長、偵查佐被帶走。台中港務警察刑警隊僅說，尚在了解中。