俄羅斯及烏克蘭戰爭引發全球關注，知名律師呂秋遠表示，藉由這次國際大事，他歸納台灣人有10種反應，包括訕笑應趁機收留烏克蘭女性、提倡小國不要挑釁大國、台海開戰沒人會幫助台灣、買武器沒意義、一旦戰爭台灣撐不過3天、兩岸開打台獨分子一定落跑等，提醒網友要遠離「汙染源」，因為這10類人，很可能就是第一個出賣你的人。

呂秋遠昨（26）日於個人臉書指出，對於俄羅斯侵略烏克蘭一事，我們能做的事不多，只能盡量聲援、支持制裁，也可藉這次事件，看到台灣人的反應，若身邊的朋友出現10種狀況，「不用懷疑，他就是你該遠離的對象」。

呂秋遠表示，第1種是訕笑台灣應趁機收留烏克蘭女性的人，這種人腦袋裡只有正妹，沒有正義，思維裡也都是齷齪的人口販運想法，現實生活中大概也是物化女性的人。第2是那些大喊不要戰爭的人，戰爭當然是悲劇，但這一類人分不清楚是非對錯就譴責戰爭，卻不是譴責發動戰爭的人，現實生活若是遇到壞人，也只會忍氣吞聲。

第3為讚嘆普丁神勇果決、美國爸爸不可信的人，呂秋遠認為，這一種人因為相信暴力、執迷權力，但邏輯常常互相矛盾。第4是提倡大國強大，小國不要挑釁，否則會落得跟烏克蘭一樣的下場，呂秋遠說，這種人完全沒看懂孟子所說的「大事小以仁，小事大以智」的想法，而是主張，「大事小以霸，小事大以舔」，往後遇到比他凶悍的人，大概也就是跪而已。

第5是那些高喊開戰後，沒有任何國家會來幫助台灣的人，呂秋遠指出，因為這類人對自己沒有信心，呈現的是一種自暴自棄的狀況。第6為強調買武器沒意義的人，認為武器應該要他國贈送，並非自己購買，這一類人平常就覺得自己很重要，眼中只有自己，所以薪水不是用賺的，應該要是老闆送的。

第7是台灣應該要跟大陸簽訂和平協議，不然就會滅亡的人，呂秋遠說，俄羅斯與烏克蘭也有簽訂明斯克和平協議，但還是發生戰爭。第8是嘲笑台海開打後，台灣撐不過3天的人，「台灣人都只是鍵盤上的勇士 」，卻不知道台灣的軍事力量排行在全球第22名，且台灣海峽的制海權與制空權是很難跨越的障礙，再加上台灣臥虎藏龍，刁民甚多，根本難纏。

第9是認為戰爭來了，台獨分子一定會逃跑的人，呂秋遠說，因為飛彈和子彈並不會挑顏色打，一旦被占領，有錢人才有機會逃跑。最後是呼籲大陸給台灣兩巴掌，台灣才會聽話的人，呂秋遠認為這種人在現實生活中，不認生母、養父，為了一口飯，只認主人。

最後呂秋遠感嘆，在台灣有不少人會說這10種話，提醒網友要遠離「汙染源」，因為哪天台灣真的發生戰爭，出賣你的人，就是他。