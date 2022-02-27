共軍高空氣球飄我上空 蘇貞昌回應了

俄烏開戰，值此之際，傳出共軍有四批高空氣球飄進台灣上空，對此，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣作為世界民主自由的一員，對於俄羅斯，我們會跟民主自由國家同步研擬制裁。台灣國民團結，意識警覺高，政府會掌控各種情況，也呼籲國人同胞堅定團結，才能保有我們的民主自由。

因應烏克蘭情勢，歐美各國祭出經濟制裁，要逐出俄國銀行，值此之際傳出解放軍有高空氣球飄進我國上空，國軍證實皆有掌握，研判是氣象科研使用。

對此，蘇貞昌今天赴新店調查局訪視不義遺址「安康接待室」，接受媒體聯訪時表示，俄羅斯破壞和平，入侵烏克蘭，全世界民主自由國家共同唾棄，台灣作為世界民主自由的一員，我們會跟國際社會一起，不但已經有嚴正譴責，同時會跟民主自由國家同步研擬制裁，相關的工作我們都會斟酌整個國家相關方面來做應該有的努力。

他說，台灣不同於烏克蘭，我們不但在地緣、政治上重要，在地理環境上也有海峽區隔。同時，台灣國民團結意識警覺高，我們掌控各種情況，不容有境外勢力或有附和者散播不實的假訊息和不當援引，來擾亂民心士氣，我們也責成相關部會，對於相關不實錯假訊息即時澄清，也呼籲國人同胞堅定團結，才能保有國家主權、人民安全，也才能保有我們的民主自由。