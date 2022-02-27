掃除醉犯！台中市一名男子與友人吃薑母鴨取暖，開車返家時見員警巡邏，心虛將車子停路邊，反而引起注意，經警方酒測後，酒測值超標被移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

低溫來襲，很多人吃薑母鴨祛寒取暖，但小心醉不上道！台中市一名21歲傅姓男子大啖薑母鴨後駕車返家途中，卻猛然加速行駛停入路旁停車格，形跡可疑，員警上前關心，傅男搖下車窗即聞到濃濃酒味，坦承與友人聚餐喝了好幾碗薑母鴨祛寒，酒測值達0.33MG／L，被警方依《公共危險罪》移送法辦。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸、賴子揚執行深夜巡邏勤務，巡經南屯區惠文路與向學路口時，發現一輛自小客車猛然加速行駛停入路旁停車格，形跡十分可疑，隨即上前關心駕駛狀況。

傅姓駕駛搖下車窗即聞到濃濃酒味，傅姓男子主動向員警詢問，自己剛抽完荔枝口味電子菸，不知道是否因此造成有酒精殘留。

員警聽聞直覺不可能，進一步細問其是否有食用薑母鴨或有添加酒精熬煮的食物，傅男才恍然大悟，說自己剛與友人聚餐結束，喝了好幾碗薑母鴨祛寒，沒想到卻觸法，經實施酒測，酒測值達0.33MG／L，依《公共危險罪》移送法辦。

傅姓男子懊悔地表示，最近強烈冷氣團來襲，禁不住友人的邀約，晚上吃薑母鴨大餐，雖然吃完感覺頭有點昏昏沉沉，但不覺得是酒醉，身體整個暖起來。

看到員警巡邏車當下，因為心虛，趕緊將車停路邊，沒想到反而引起員警注意，在聽到酒測值超過標準值時，心瞬間涼了半截，直呼「再也不敢了！」

大墩派出所所長曾一峯表示，警察局雷厲風行執行「掃除醉犯」專案勤務，宣示警察取締及防制酒駕的決心，呼籲民眾眾，勿心存僥倖酒駕上路，避免發生酒駕肇事。

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