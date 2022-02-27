抬頭見這燈具，心裡突然色色！1名女網友日前到北市某知名高檔牛排館用餐時，抬頭發現頭上吸頂燈造型呈現碗狀，最底部還有黑色凸起物，乍看之下就像奶頭，而且「奶頭燈」還有2個、相鄰而放；其他網友笑說「以後我往上看就是好多顆奶頭」、「比我還大，但外擴有點嚴重」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前到北市知名的高檔牛排館用餐，過程中抬頭一看竟發現館內某處的電燈造型相當奇特，類似「碗狀」的燈具最下方還有1個黑色凸起物，乍看之下就像是人體的「奶頭」，她拍下照片後分享到網路上，還說當下看到餐廳內竟有「1對奶頭燈」，讓其他網友笑翻。

女網友到北市某知名高檔牛排館用餐時，抬頭發現頭上吸頂燈造型呈現碗狀，最底部還有黑色凸起物，乍看之下就像奶頭，而且「奶頭燈」還有2個、相鄰而放。（翻攝自Dcard）

其他網友留言「可以不要這麼中肯嗎」、「我回不去了，以後我往上看就是好多顆奶頭」、「這次真的不是只有妳覺得了，我也覺得很像」、「而且外擴嚴重」、「我從小就這樣覺得，看著房間的燈一直覺得很像」、「懷疑你想開車，但我沒證據」、「還有青筋！阿斯」、「我會笑死」。

留言中還有網友分享自家的燈具長的也很像奶頭，「我宿舍的吸頂燈就是長這樣，我都叫它乳房燈」。（翻攝自Dcard）

留言中還有網友分享自家的燈具長的也很像奶頭，「我宿舍的吸頂燈就是長這樣，我都叫它乳房燈」，先前網路上也有賣家賣某機車廠牌的頭燈，因圓形頭燈大大的在機車前，賣家就稱「大奶頭燈」，另外英國製老車燈 Wipac 650的大燈造型也神似奶頭，同樣被稱作奶頭燈。