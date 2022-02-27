企業17年排球聯賽移師屏東縣立體育館舉行，已獲2連勝的台中太陽神26日迎戰conti，氣勢如虹以3：0直落三贏得客場勝利，累計達3連勝，今晚將對戰雲林美津濃，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕祝福台中太陽神連戰連勝「再下一城」!

李昱叡感謝教練團用心指導及球員們的精彩表現，台中太陽神新年度氣勢長虹，今年初以7連勝並擊敗已跨季60連勝的屏東台電隊，新春開工後迄今已贏得三連勝，今日晚間將與雲林美津濃對戰，盼連戰連勝，再創佳績。

「台中太陽神」參加企業甲級排球聯賽屢獲佳績，賽隊陣容中有許多好手，如黃金左手吳宗軒、自由球員小巨人簡偉倫、企業排球聯賽人氣王高偉誠、高人氣的焦璿誠及多位台中豐原高商畢業的傑出排球選手，運動局將持續力挺台中優秀排球隊，全力支持組訓及參賽企業甲級排球聯賽，協助球隊為台中爭光。

運動局表示，市府積極推廣排球運動，打造「酷城市、酷運動」，邀請國內優秀菁英隊伍到台中交流球技，這季台中太陽神台中主場賽盧市長更特地到場為球隊加油，吸引逾6100名球迷到場支持，線上直播同時近1萬3300人觀看，總計約2萬人觀賽，預計上半年將規畫台中主場賽事。