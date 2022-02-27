神基(3005)110年合併營收為新台幣300.84億元，較109年度之278.38億元成長8.1%；110年度歸屬於母公司業主之淨利為新台幣42.74億元，較去年同期的25.77億元成長65.8%。每股稅後盈餘為新台幣7.2元，較去年同期的4.4元成長63.6%。董事會通過配發現金股利3.6元，現金股利預定自4月27日起發放。以25日收盤價58.7元計，現金殖利率為6.1%。

神基多方指標：股價突破季線，周K連3紅，股價連15日在月線及季線之上，長線呈多頭排列。而在空方指標，則是外資連3賣，外資持股比為29.3%。

神基受惠遠距商機帶動其綜合機構件業務的成長，強固電腦品牌業務穩定上升，加上去年下半年汽車零組件業務回溫，全年合併營收突破300億大關，刷新紀錄。

此外，去年2Q神基處分Pacific Metal Developments Ltd.(PMD)100%股權(佛山順德廠區)挹注獲利。展望今年，缺料緩解下，強固電腦持續看旺，地緣政治衝突，也有利於國防用的強固型電腦需求，另外綜合機構件在商用筆電支撐下可望持穩，汽車零件與航太業務回升，今年營收年增可期。