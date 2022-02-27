「亞洲供應鏈100大市值調查報告」由DIGITIMES Asia團隊針對2021年亞太區企業市值排名統計，做為評估企業全球競爭力的指標之一，從不同領域龍頭企業的實質消長，研究在不同時間序當中，其國家產業競爭力，同時深入檢視供應鏈、產業趨勢與亞洲各國競爭力。

依最新調查報告顯示，半導體產業與汽車製造業在亞洲供應鏈前百大中超過半數，其中來自台灣的五家入榜業者，即合計以高達7053億美元的市值遠超中、日、韓等國，尤有台灣護國神山之穩的台積電更以5763億美元雄霸全亞。

根據DIGITIMES Asia發布之最新2021「亞洲供應鏈100大市值調查報告」中指出，前百強產業中以半導體與汽車製造業占比超過半數。

2021年亞洲半導體產業表現依然亮眼，穩居產業市值龍頭，其中又以中國企業入榜最多，多達17家，依續為台灣5家、日本4家和南韓1家。

若從百大排名中的半導體業市值來看，加總之市值高達11569億美元，較前一年成長36.3％，中國和日本並分別以63.2％、56.9％成長最多。

台灣進榜的五家半導體業者，包括在此回百大市值中排行榜首的台積電外，尚有聯發科（排名14，市值688億美元）、聯電（排名43，市值293億美元）、日月光（排名81，市值169億美元）及環球晶（排名95，市值140億美元）。

五家總合市值大幅超越中國9家半導體業者合計的2091億美元、日本4家市值總合的1624億美元，及韓國SK海力士（排名10）的801億美元，同時也突顯了台灣半導體業在全球科技領域難以撼動及不可替代之地位。

在亞洲供應鏈市值中位居第二大產業的則為汽車製造業（含括汽車零組件產業）。伴隨著電動車的興起，佔據百大名單中約1／4比重，影響力不容小覷，也代表著亞洲汽車產業供應鏈的脈動，亦牽動著全球電子及硬體產業的走向。

儘管日本的豐田汽車以市值2986億美元，分別位居亞洲供應鏈前百大及汽車產業中的第三強及第一名，但中國仍在國家政策的驅動下，在亞洲整體汽車產業中處於強勢地位。

中國此回入榜百大的多達12家汽車產業業者，合計市值總額逾6500億美元，而各位居百大中第四及第七名的寧德（CATL）及比亞迪（BYD），市值則有2156億美元及1140億美元，年增幅並分別有72％及46％以上。

DIGITIMES Asia指出，全球供應鏈的重新洗牌，企業對生產佈局與上下流供應鏈的掌握日趨重要，透過核心競爭力厚植競爭高牆，讓營運規模最大化，在以亞洲為核心的世界生產消費體系中站穩腳步。DIGITIMES Asia也將接續從各國科技產業地位、結構差異、發展潛力等層面，持續解析產業供應鏈重要變化。