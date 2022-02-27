朱銘美術館2022年藝術長廊創作展，今年邀請到藝術家林淑鈴，以「越過山，看見＿＿＿」為名，即日起展至2023年5月28日。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館2022年藝術長廊創作展，今年邀請到藝術家林淑鈴，以「越過山，看見＿＿＿」為名，即日起展至2023年5月28日。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館2022年藝術長廊創作展，今年邀請到藝術家林淑鈴，以「越過山，看見＿＿＿」為名，即日起展至2023年5月28日，藉著色彩繽紛的各式塑料線紗和條帶，編織出如蟲蛹、陽光、雲朵等形構自然的有機造型，訴說著生命經蟄伏、蛻變到璀璨豐盛的過程，象徵疫情下的人們，若能在困頓中堅定前行，積蓄能量，終會迎向轉機，彷彿越過山，就能迎接幸福未來。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，200公尺長的藝術長廊過去都是以壁畫、塗鴉、牆面彩繪為主，近年來開始新的嘗試，以大型裝置藝術讓作品、空間跟觀眾產生更多不一樣的互動，今年特別邀請到擅長編織創作的藝術家林淑鈴於現地創作四件多彩多樣的作品。

面對疫情發生這兩年，藝術家林淑鈴曾自述「因為曾經的恐懼在想像中茁壯，在現實中確實地跨越過，於是曾經的恐懼不再有力量了。現在，望向未來，很容易看到澄淨開闊的可能性。獻給一起經歷疫情的我們。」

本次創作她試著做出起承轉合，從第一件隧道內的作品《蟄伏》為起點，吸納天地生機的蟲蛹形象，看似安靜地等待，卻正經歷著成長蛻變。走出隧道，迎面而來的是以各色塑料線紗所編織的光束作品《尋光》，綻放著瑰麗色彩，帶來光明希望。接著用白色打包帶編織的成群雲朵《越牆》，在牆邊自由飄動，象徵越過重重障礙，最後看到彩虹般的《幸福預感》，多彩打包帶交織形塑的有機造形，洋溢著躍動韻律與歡快氣息，體現對未來的樂觀期許，也讓整條藝術長廊的展覽動線更富有完整的故事性。

值得一提，藝術家林淑鈴1968年出生，2010年移居花蓮，接觸各式各樣的編織媒材，像是竹子、藤草、打包帶或是各種纖維。她不僅是一位編織創作者，同時也是陶藝家、潛水者，近年活躍於大型裝置藝術的創作，曾獲邀參加各大藝術節，像東海岸藝術季、縱谷大地藝術季等；或在各大館舍的展出，例如：臺北當代藝術館藝術館、國立臺灣美術館、國立故宮博物院南部院區等地創作展出。