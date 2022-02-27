選對會要求黃偉哲自清 蘇貞昌：會照民主程序走

民進黨選對會昨天開會，對於台南市長黃偉哲提名，黨內有不同的聲音，會中也要求黃偉哲要有自清程序。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，初選會有競爭，難免有不同的意見。民進黨是民主政黨，會照著民主程序走。

身兼民進黨主席的蔡英文總統昨天召集召開選對會，原則同意台南市、高雄市、嘉義縣三縣市「徵詢協調小組」結論，提名連任縣長黃偉哲、陳其邁與翁章梁，會中正國會龍頭林佳龍代表學運世代發聲，要求捲入線民風波的黃偉哲要有自清程序。

蘇貞昌今天赴新店調查局訪視不義遺址「安康接待室」，接受媒體聯訪時表示，民進黨是個民主政黨，一向尊重各種不同的意見，初選當然會有不同的競爭，難免有不同的意見。但在黨主席蔡英文領導下，大家都知道我們是人民託付執政的政黨，大家要團結努力，才能回應人民的託付。

他說，選對會正是從各方面來了解各種不同的意見或資料，經過整合研判，提供給主席做裁奪，更要經由民主機制的中執會等通過，民進黨是民主政黨，會照著民主程序走。