過去兩年生技產業展現上市熱潮，每年首度掛牌交易的公司數量皆創新高，然而今年受到經濟與地緣政治不穩定的雙重影響，加上近日股票首度公開上市（IPO）業者股價表現低迷，使投資熱度明顯降溫。

根據那斯達克（Nasdaq）資料，截至2月22日止，2022年以來進行IPO的生技公司共有7家，反觀2021年同期有高達21家掛牌。

2020和2021年時期，生技公司因創新潛力與對抗疫情的角色，吸引投資人資金蜂湧而至。前年共計91家生技業者進入公開市場，去年更增至111家，連兩年刷新紀錄。

生技股的等權重指數SPDR標普生技ETF（SPDR S&P Biotech ETF）在過去一年跌掉44％，反觀標普500指數同期僅小幅下挫。投資者指出，這與宏觀經濟令人擔憂有關，例如升息預期、俄羅斯入侵烏克蘭，令IPO買家暫時卻步。

創投公司Canaan Partners普通合夥人Nina Kjellson表示，「這個產業面臨重新平衡的階段。」

投資銀行SVB Securities醫療保健股市場主管喬哈瑞（Rahul Chaudhary）提到，生技股IPO案已令投資人應接不暇，近來也沒有許多表現傑出的臨床成功案例出現，加上有幾家生技公司上市後股價走低，這讓投資者就算看好一些具吸引力的機會，也覺得沒有必要在IPO時買進。

他提及，進行上市公司數量龐大，多到人們認為速度應該放慢下來。

投資人提到，IPO市場緊縮尚未導致生技創投籌資市場太大的改變。根據矽谷銀行（Silicon Valley Bank）統計，美國生技新創業者去年合計向創投募資約296.6億美元，遠高於2020年的200.5億美元以及2019年的125.5億美元。