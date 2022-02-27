往年3月向來是歐洲首度公開發行（IPO）市場旺季，但近日俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發，全球股市動盪令許多原定近期上市的歐洲新創企業決定暫緩計畫。

據Refinitiv統計，今年以來歐洲、中東及非洲（EMEA）首度公開發行（IPO）募資總額僅31億美元，較去年同期銳減79％。

過去幾年全球股市蓬勃發展，帶動許多新創企業上市，讓歐洲、中東及非洲IPO募資總額在去年締造151億美元新高紀錄，但近日歐洲能源價格飆漲加速通膨升溫，經濟前景堪憂，令投資人趨向保守。

往年3月向來是歐洲IPO旺季開跑的時機，因為許多新創企業為了在上市前發表亮眼業績炒高股價，都會選在上一年度會計結算後推動IPO，不料俄烏情勢卻在今年初拉警報，導致許多IPO計畫亂了陣腳。

俄羅斯總統普丁近日承認烏克蘭東部兩個分離共和國獨立，並派兵前進頓巴斯地區，暗示俄羅斯隨時可能大規模入侵烏克蘭，而美國及歐盟也揚言實施新一波制裁。

法國資產管理公司Amundi證券部門主管艾姆葛林（Kasper Elmgreen）表示：「我認為近日全球局勢將嚴重擾亂IPO市場，使許多上市計畫延宕。許多企業選擇暫緩腳步觀望局勢，繼續等候上市時機。」

西班牙Ibercaja儲蓄銀行先前已展開IPO申請程序，但近日決定暫緩計畫。荷蘭資料傳輸服務業者WeTransfer原定今年初IPO，預計募資總額在6.3億至7.2億歐元之間，但1月底宣布取消計畫。德國醫療器材製造商Ottobock也將價值數十億歐元的IPO計畫延至9月。

除了股市動盪令投資人卻步之外，去年風光上市的幾家新創企業股價表現不如預期，也令投資人對IPO市場喪失信心。去年在倫敦上市的餐飲外送服務業者戶戶送（Deliveroo）及加拿大半導體IP供應商Alphawave，如今股價都低於IPO價格。