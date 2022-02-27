保障市民及施工人員安全，台中市府加強天然氣設備汰換工程檢查。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市積極展開天然氣整壓站設備汰舊換新工程，「天然氣整壓站」為高壓管線降壓並供應至用戶的必要安全設施，用以傳輸天然氣調度供需，為天然氣輸氣系統的重要環節，並配備有能自動調整、降低壓力及具有全天候預警系統功能等設備。

為確保天然氣輸配設備汰換工程竣工後啟動的安全性，勞工局與經濟發展局共同合作並邀請天然氣專家學者，今年度已實施欣中天然氣股份有限公司「國光整壓站遷移新設工程」，及欣林、欣彰天然股份有限公司共同設置的「潭子整壓站汰換工程」完工設備及場所檢查。

勞工局說，針對已設置完工的輸儲設備、相關專業人員資格文件等事項逐項進行審查，並提供事業單位營運及保養等作業涉及職業安全衛生法部分相關建議事項，後續將持續配合市府機關天然氣輸儲設備安全管理查核工作。

勞工局積極辦理職業安全衛生相關宣導會及高階主管座談等活動，以強化天然氣公司的災害預防及安全供氣能力。

勞工局指出，近年來天然氣管線破裂所釀成意外事故時有所聞，造成工作者重大傷亡及市民恐慌，勞工局將加強天然氣相關事業單位工作場所安全檢查，督促事業單位重視職業安全衛生、落實自主管理及加強防災作為，期許降低職業災害發生，保障作業勞工安全健康及市民朋友生命財產安全。