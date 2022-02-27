俄烏戰爭開打，烏克蘭首都基輔面淪陷危機，事實上美國前國務卿季辛吉早在8年前就提醒烏克蘭，若想要生存與發展，就不應該在西方與東方之間抉擇，成為另一方的前哨，也不應該加入北約。至於兩岸開打的可能性，季辛吉則預期，大陸10年內都不會對台灣發動全面攻擊。

根據《環球網》指出，2014年3月16日克里米亞和塞瓦斯托波爾舉行全民公投，逾九成同意脫離烏克蘭、加入俄羅斯。公投前夕季辛吉在《華盛頓郵報》發表對烏克蘭問題的看法，當時季辛吉就指出，人們過度地將烏克蘭問題當成一種攤牌，要加入東方還是西方，但是烏克蘭如果想要生存下去，就不應該成為一方反對另一方的前哨，而是要成為連結兩方的橋樑。

圖為烏俄戰爭爆發，烏克蘭士兵2月26日行經首都基輔街頭燒得焦黑的軍車旁。（美聯社）

季辛吉認為，俄羅斯要明白，如果強迫把烏克蘭變成衛星國，改變俄羅斯邊界，就注定將重複俄羅斯與歐美之間互相施壓的歷史循環，西方也要明白，俄羅斯的歷史始於「基輔羅斯」（Kievan Rus），過去烏克蘭就是俄羅斯的一部份，對俄國來說，烏克蘭不可能會是一個外國。

季辛吉當時指出，如果把烏克蘭當作東西方對抗的一部分，那在未來幾十年裡，把俄羅斯與歐洲納入合作國際體系的前景將化為泡影。

季辛吉說，烏克蘭不該加入北約，而是要追求像是芬蘭的形式，保持獨立，大部分領域與西方合作，同時也小心避免制度上與俄羅斯對抗。

至於兩岸是否會開打，季辛吉2021年11月底接受CNN訪問時表示，預期大陸在未來10年內都不會對台灣發動全面攻擊，但絕對會持續削弱台灣地位以及展現實質自治的能力。