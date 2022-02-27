大S（徐熙媛）與汪小菲（後改名汪少菲）在去年11月閃電宣布離婚，10年婚姻畫下句點，恢復單身的汪小菲隨即被陸網爆出，他在離婚前就與「翻版朱茵」26歲女星張穎穎關係親密，汪小菲第一時間駁斥傳聞，不過他與張穎穎的緋聞依舊傳不停，而大S離婚後行事低調，妹妹小S則透露，大S除了變瘦，她的氣色、狀態也都極好。

大S離婚後，她把重心放在照顧一對子女上，無意現身螢光幕，不過大S近況依舊引發各界關注，不過小S日前出席媒體茶敘，她也提到大S的近況，表示大S的氣色、狀態極好，非常享受育兒時光，小S還透露，連老公許雅鈞都稱讚大S回春了，小S還吃醋說：「我問老公那我呢？他說我就是一直維持而已。」

小S強調，大S現在不需要別人陪，過得很自在，基本上沒有壓力：「壓力對女人來說真的是滿傷的事情」，根據《CTWANT》報導，小S不經意表示，大S在婚姻裡過得並不開心、快樂。至於有媒體追問大S是不是有追求者？小S則語塞不敢多說，就怕姊姊罵她「妳一定要蹭我熱度嗎？」不過小S也說，姊姊戲癮感覺還在，若未來有機會，大S有望以演員身分回歸，但一切還是以大S的意願為主。

大S與汪小菲在去年11月閃電宣布離婚，10年婚姻畫下句點。（圖／本報系資料照片）

其實，在大S、汪小菲官宣離婚後，汪小菲就曾被陸網爆出，他在離婚前就與張穎穎互動親密，當時汪小菲氣得在微博PO律師函，指控是「惡意造謠，故意詆毀」，不過汪小菲與張穎穎卻不時被拍到親密舉動，甚至被網揪出穿同款羽絨衣、被拍到十指緊扣，而汪小菲日前在直播時，則被眼尖網友發現，他左手無名指上戴著一枚戒指，引發外界好奇，汪小菲是否有意再婚，甚至有人好奇，他是否早已被張穎穎「套牢」，不過，汪小菲事後則把戒指摘下，沒有回應網友疑問。