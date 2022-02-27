台北市副市長黃珊珊（中）在柯文哲離去後沒多久，也順利抵達代天府，與支持者合照。（邱立雅攝）

台北市長柯文哲任內最後一次單車北高1日挑戰，27日清晨6時自北投關渡宮出發，原預計10時左右抵達新竹代天府，不過柯文哲車程速度超前，9時40分許即抵達，現場也準備補給品提供給單車騎士。

柯文哲抵達後，即前往代天府拜拜祈福，祈求1日北高單車順利，與民眾合照後隨即離去，並未受訪。外傳將挑戰新竹市長選戰的立委高虹安並未到場，據聞她將在彰化迎接柯文哲。

柯文哲約在上午10時離開後，沒多久台北市副市長黃珊珊也順利抵達代天府，同樣是與支持民眾合影後，便匆匆離去未受訪。