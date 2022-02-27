高雄1名陳姓經紀人，向小芳（化名）聲稱有劇本工作邀約，讓她前往高雄，又以隔日才能試鏡為由帶小芳回家過夜，小芳擔心發生意外和阿姨整晚保持通話，晚上時，陳男以體溫過高會影響拍戲，騙小芳吃下安眠藥，但實際上是管制藥品兼3級毒品FM2，又趁其意識不清時強制猥褻，阿姨聽聞反抗聲音後從電話中制止，法院依以藥劑強制性交未遂罪判有期徒刑6年，民事賠償50萬元。

據判決書指出陳姓經紀人，以介紹試鏡機會為由，要求小芳南下前往面試，到高鐵站載人的時候，發現小芳的媽媽也跟來便跟她說，試鏡地點位在軍營閒雜人等不可進入，請媽媽先行返回台北，因為擔心女兒的安全，請小芳值夜班的阿姨整晚與女兒保持聯繫，如果有中斷，一定要立刻回撥。

陳男又以隔日才要試鏡為由，將小芳載回自己的家中，凌晨時，佯裝小芳體溫過高，怕影響隔天拍攝，拿普拿疼要她吞下。事後又稱其看起來還很不舒服，要求她吞下第二顆藥，小芳以為是吃感冒藥的緣故，所以才昏昏欲睡，但實際上陳男給的是安眠藥，又稱管制藥物，3級毒品FM2。

過沒多久，陳男見小芳因為藥物開始意識不清，便3度進房，不顧小芳反抗強吻她，便將其手拉至自己下體部位，見小芳將手抽離，認為她還有意識，便先離開房間。天亮後陳男第4次進房查看，見小芳在床上昏睡，以為藥效發揮作用，判斷小芳已經昏迷、無反抗能力，便脫下自己內褲，跨坐在小芳雙腿上方，且脫下她的短褲及內褲到大腿處，小芳突然驚醒，立即抗拒，大喊「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不行」、「不要碰我」，並隨手要將自己的褲子穿上。

阿姨聽見小芳喊叫求救聲，便透過電話大聲喝止，陳男見行為敗露，放棄性侵之念頭，小芳離開後在男友的陪同下報警，高雄地院受審後，發現小花的尿意中含有FM2的成分，判斷陳男確實對小芳下藥猥褻，一審時依藥劑強制性交未遂罪判刑6年，民事賠償50萬元，陳男不服上訴，遭高等法院高雄分院駁回，仍可再上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！